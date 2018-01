Ten Hag 'overal op voorbereid': ‘Als trainer ben je geen tovenaar'

Erik ten Hag staat zondag voor het eerst langs de lijn in de Johan Cruijff ArenA als trainer van Ajax. Hij debuteert met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. In aanloop naar de topper gaf Ten Hag aan dat zijn ploeg er klaar voor is en ging hij tijdens de persconferentie in op de speciale lading die De Klassieker met zich meebrengt. De coach kan weer beschikken over Maximilian Wöber, die eerder deze week nog lichte klachten had. De langdurige geblesseerden Nick Viergever, Benjamin van Leer, Daley Sinkgraven, Kasper Dolberg en Vaclav Cerny ontbreken zondag bij de eerste topper van 2018.

“De Klassieker heeft een speciale lading. Het is Amsterdam versus Rotterdam. De rivaliteit is hoog. Het is logische dat de adrenalinefactor en dit soort wedstrijden hoger ligt”, zei Ten Hag vrijdagmiddag tegenover de aanwezige media. Hij nam beging januari het stokje over van de ontslagen Marcel Keizer en heeft in een paar weken tijd kennis moeten maken met zijn selectie. Veel veranderingen zullen zondag niet zichtbaar. "Als trainer ben je geen tovenaar. Het is dus onmogelijk om zo'n korte tijd al dingen naar mijn hand te zetten. Het zijn eerder aanzetten tot nieuwe facetten en hopelijk zie ik daar zondag al iets van terug tegen Feyenoord. Maar voor grote veranderingen en verbeteringen heb je als trainer een langere termijn nodig."

Wat Ten Hag het meest is opgevallen tijdens zijn eerste weken bij Ajax? “Het meest bijzondere; de ambitie en drive die in deze groep zit”, aldus Ten Hag, die moet zien af te rekenen met het stempel dat hij met zich meedraagt als verdedigende trainer. “De Ajax-huisstijl? Daar hebben we inderdaad over gesproken. Ajax staat voor dominant en attractief voetbal, daar staat Erik tegen Hag ook voor. In Duitsland noemden ze mij de balbezit-trainer, bij Go Ahead speelde ik met een superaanvallend middenveld en bij Utrecht met superaanvallende backs en werd mijn nummer tien libero. Moet ik nog verder gaan?”

Ten Hag benadrukte dat Ajax klaar is voor de confrontatie met de nummer vijf van de Eredivisie. “Dat zie ik aan de reactie van de groep. Ze hebben vertrouwen. We hebben heel veel goede dingen benadrukt en andere dingen toegevoegd”, zei de coach, die Ajax laat uit gaan van eigen kracht. “Natuurlijk kijken we naar Feyenoord en hun kwaliteiten, maar zeker ook naar hun zwaktes. We zijn overal op voorbereid.”