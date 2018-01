Feyenoord laat Vermeer op huurbasis naar België vertrekken

Kenneth Vermeer maakt het seizoen op huurbasis af bij Club Brugge, zo maakt Feyenoord via officiële kanalen bekend. De Belgische topclub heeft een optie tot koop bedongen op de 32-jarige sluitpost, die in België ploeggenoot wordt van Ruud Vormer, Stefano Denswil en Jordy Clasie. Vermeer kreeg in de winterstop te horen dat hij in Rotterdam ook na de winterstop tweede doelman zou blijven.

De beslissing van trainer Giovanni van Bronckhorst om vast te houden aan Brad Jones als eerste doelman zorgde voor veel teleurstelling bij Vermeer, die weigerde om tijdens de oefenwedstrijd tegen het Zwitserse FC Luzern in actie te komen. "Kenneth is erg teleurgesteld. Voor de ene was het een leuk gesprek, voor de ander niet zo. Maar ik zie geen reden om te wijzigen", liet Van Bronckhorst weten tegenover De Telegraaf.

Technisch directeur Martin van Geel zegt op de website van Feyenoord dat hij begrijpt dat Vermeer wilde vertrekken. "Wij begrijpen dat Kenneth op een leeftijd is waarop hij meer uitzicht wil hebben op speeltijd dan bij Feyenoord nu het geval is. Kenneth heeft na zijn zware blessure keihard gewerkt om terug te keren op zijn oude niveau en heeft zich altijd opgesteld als een op en top professional. We denken ook aan zijn persoonlijke situatie en bieden hem daarom de kans deze stap te maken", concludeert Van Geel.

Feyenoord nam Vermeer in 2014 over van Ajax en in De Kuip was de geboren Amsterdammer vervolgens twee seizoenen eerste doelman. Vorig jaar raakte de sluitpost vroeg in het seizoen geblesseerd, waarna Feyenoord besloot om Jones binnen te halen. Met de Australiër onder de lat werden de Rotterdammers vervolgens kampioen, waardoor Van Bronckhorst besloot om vast te houden aan Jones. Vermeer keepte dit seizoen twee wedstrijden, in de KNVB Beker en in de Champions League.