‘Heb er geen verklaring waarom Feyenoord daar zelden wint, het is een cliché’

Feyenoord reist komende zondag af naar Amsterdam voor de uitwedstrijd tegen Ajax, die in 2005 voor het laatst gewonnen werd. De Rotterdammers wisten al elf wedstrijden op rij niet te winnen in de ArenA en verloren daarvan negen duels. Geen al te zonnige statistieken, zo beaamt assistent-trainer Jean-Paul van Gastel vrijdag op de persconferentie.

Giovanni van Bronckhorst is momenteel ziek, waardoor Van Gastel het perspraatje doet. “Ik heb er geen verklaring waarom Feyenoord daar zelden wint, het is een cliché. Maar het begint weer opnieuw, het is ook een prachtig affiche”, wordt de assistent-trainer van de Rotterdammers geciteerd door RTV Rijnmond. Hij verwacht niet dat Ajax heel anders voor de dag zal komen door de trainerswissel. “Er is wel andere staf, die andere accenten leggen, maar verder is het gewoon het Ajax van voor de winterstop.”

Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps zijn inmiddels weer beschikbaar bij Feyenoord, maar Van Gastel laat nog niks los over de mogelijke opstelling van Feyenoord in Amsterdam. “Zaterdag nemen we een beslissing en werken we nog een training af. We zullen dan nog een aantal accenten trainen en bekijken dan hoe we Ajax zullen bestrijden. We hebben een goed trainingskamp gehad in Spanje, het is afwachten hoe we er voorstaan. Aan de voorkant ziet het er goed uit.”

Over transfers wilde Van Gastel nauwelijks iets kwijt. Kenneth Vermeer zou op het punt staan om naar Club Brugge te verkassen. “Het is niet aan mij om hier iets over te zeggen”, aldus Van Gastel. Volgens de NOS wordt de komst van Robin van Persie op korte termijn afgerond. “Het is wachten wanneer Van Persie verschijnt en wanneer hij beschikbaar is. Het is mooi dat hij terugkomt naar Nederland, net als Dirk Kuyt eerder. Spelers kijken tegen hem op, ik zie alleen maar pluspunten.”