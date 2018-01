‘Het was me duidelijk dat ik nauwelijks kansen zou hebben bij Ajax’

Damil Dankerlui verruilde Ajax onlangs voor Willem II. De linkerverdediger behoorde geregeld tot de wedstrijdselectie van de Amsterdammers, maar speelde geen minuut in een officiële wedstrijd voor het eerste elftal van Ajax. Deze winter trok Dankerlui zijn conclusies en bij het aanbod van Willem II kreeg hij het beste gevoel.

“Er waren meerdere clubs die interesse hadden, maar Willem II was het meest concreet. Hun visie en spelopvatting sprak me aan. Daar ben ik voor geboren. En ze boden me een contract voor langere duur aan. Daar spreekt vertrouwen uit, van beide kanten. Ik zit lekker vast”, zegt de verdediger op de website van zijn nieuwe werkgever. Hij wilde naar eigen zeggen een stap hogerop maken. “Minuten maken op het hoogste niveau in Nederland. Daar wil je toch spelen als voetballer. Ik ben er klaar voor.”

“Het was me duidelijk dat ik nauwelijks kansen zou hebben bij Ajax en ik had al gehoord dat er interesse was van Willem II. Nee, ik heb er verder geen contact over gehad met bijvoorbeeld Mitchell Dijks of Frenkie de Jong”, vervolgt Dankerlui, die dit seizoen zijn wedstrijden bij Jong Ajax speelde. Hij moest even wennen aan de werkwijze bij Willem II. “De trainingen zijn iets anders dan ik gewend was bij Ajax, maar dat is eigenlijk wel logisch: andere club, andere speelwijze. Wat ik graag meebreng vanuit Ajax is de durf om medespelers in iedere situatie aan te spelen.”

Dankerlui ziet Willem II nog niet als zijn eindstation. “Uiteindelijk zou ik ooit in de Spaanse LaLiga actief willen zijn, daar past mijn spel wel. Maar eerst wil ik me bij Willem II bewijzen en speelminuten maken. De concurrentie is groot, maar dat vind ik wel gezond. Ik ben heel blij dat ik hier ben en ik ben er klaar voor”, zegt de geboren Amsterdammer. Willem II neemt het komend weekeinde op tegen FC Groningen.