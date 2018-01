Clubs in de rij voor Younes: ‘Amin wil niet slechts een back-up zijn’

Amin Younes is zijn basisplaats bij Ajax kwijtgeraakt aan Justin Kluivert en dat komt hem met oog op het WK niet goed uit. De clubs staan in de rij voor de Duits international, maar Ajax wil hem liever niet laten gaan. Nicola Innocentin, zaakwaarnemer van de 24-jarige buitenspeler, geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat een transfer niet valt uit te sluiten. “Met Marc Overmars is afgesproken dat er over een transfer valt te praten als er van een win-winsituatie sprake is.”.

Ajax ontving al een miljoenenbod op de bankzitter. “Ajax ontving een bod van tien miljoen euro”, bevestgt Innocentin. “Maar Swansea was uit sportief oogpunt geen club, waar Amin heen wilde.” Diverse media meldden dat Younes al akkoord zou zijn met Napoli en hij hoe dan ook naar Napels wil verkassen. Ajax zou het echter nog niet eens raken met de Italiaanse topclub. “Amin heeft geen overeenkomst met welke club ook. Napoli heeft noch Ajax noch Amin een voorstel gedaan”, maakt de agent duidelijk. Innocentin laat weten dat de belangstelling voor Younes groot is. “Ik ben door Zenit Sint-Petersburg, Inter, Watford, Sevilla en Napoli benaderd.”

De Duitse bondscoach Joachim Löw nam Younes afgelopen zomer mee naar de Confederations Cup en raakte gecharmeerd van de linksbuiten. Nu hij op de bank is beland, hoopt hij op welke manier dan ook weer aan spelen toe te komen. “Hij is een speler van Ajax heeft twee belangrijk doelen: landskampioen worden en een plaats in de WK-selectie van Duitsland veroveren”, klinkt het. “Amin maakte de laatste interlands deel uit van de selectie van de Mannschaft, waar bijvoorbeeld ook Leroy Sané en Julian Draxler in zaten. Zij spelen bij Manchester City en Paris Saint-Germain. Amin wil waarde hebben voor Ajax, dus spelen, en niet slechts een back-up zijn.”