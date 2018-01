‘Die wedstrijd tegen Feyenoord kun je zien als mijn doorbraak bij Ajax’

Ajax hervat zondag de competitie en treft met Feyenoord meteen een tegenstander van formaat. De Amsterdammers weten dat zij moeten winnen om zicht te blijven houden op koploper PSV en veel ogen in de Johan Cruijff ArenA zullen zijn gericht op David Neres. De Braziliaan was eerder dit seizoen in De Kuip met drie assists de grote man en zal proberen om dat kunststukje nu te herhalen.

“Die wedstrijd kun je inderdaad zien als mijn doorbraak bij Ajax. Zo voelt het in ieder geval wel een beetje”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life. Neres koestert warme herinneringen aan dat treffen in Rotterdam: “Ik weet nog goed dat we met de spelersbus terugkeerden op De Toekomst. Daar stonden heel veel supporters op ons te wachten. Ze bonkten en sloegen op de spelersbus alsof het fans van de rivaal waren.”

Neres is inmiddels vaste keus op rechtsbuiten, maar had aan het begin van het seizoen nog niet het vertrouwen van Marcel Keizer. Nu hij, ook onder de nieuwe trainer Erik ten Hag, wel basisspeler is, is hij voorlopig niet uit op een vertrek uit Amsterdam: “Nee, ik speel voor Ajax. Voor mijn ontwikkeling is het goed als ik hier nog een paar jaar blijf voetballen. Speeltijd is belangrijker dan een hoog salaris.”