Vrijdag, 19 Januari 2018

Ronaldo krijgt groen licht voor rentree van 200 miljoen

Crystal Palace is van plan Yohan Cabaye een nieuw contract aan te bieden. De middenvelder, die tot komende zomer vastligt, wordt gezien als een belangrijke kracht bij the Eagles. (Daily Mail)

Theo Walcott besloot Arsenal afgelopen week in te ruilen voor Everton. Alan Pardew geeft aan dat ook West Bromwich Albion contact had met de aanvaller over een mogelijke transfer. (Sky Sports)

José Mourinho heeft groen licht gegeven voor de rentree van Cristiano Ronaldo bij Manchester United. Club en trainer geloven dat de deal, ondanks een transfersom van tweehonderd miljoen euro, economisch rendabel is. (La Sexta) Club en trainer geloven dat de deal, ondanks een transfersom van tweehonderd miljoen euro, economisch rendabel is.

Leicester City mengt zich in de strijd om Jonny Evans. West Bromwich Albion heeft aanbiedingen van Arsenal en Manchester City ter hoogte van 28 miljoen euro al afgewezen. (Daily Mail)

Roberto Mancini geeft aan dat er nooit contact is geweest met Paris Saint-Germain over een functie. De trainer van Zenit Sint-Petersburg zegt tevens dat hij een dienstverband bij PSG in de toekomst wel ziet zitten. (L’Équipe)