‘Arsenal is persoonlijk akkoord met Mkhitaryan en Aubameyang’

Volgens onder meer Goal is Arsenal persoonlijk rond met Henrikh Mkhitaryan en Pierre-Emerick Aubameyang over een transfer naar het Emirates Stadium. De Armeense middenvelder is betrokken in een ruildeal met Manchester United, waarbij Alexis Sánchez naar Old Trafford verkast, terwijl Aubameyang voor een fiks bedrag over moet komen van Borussia Dortmund.

Volgens Goal wordt Mkhitaryan een van de bestbetaalde spelers bij Arsenal. Ook Aubameyang, die voor naar verluidt zestig miljoen euro moet worden gestrikt van BVB, gaat met ruim 190.000 euro per week een grootverdiener worden bij the Gunners. Aubameyang aast al weken op een vertrek bij Borussia Dortmund, de club waarmee hij de laatste tijd veel akkefietjes heeft.

Sven Mislintat, de relatief nieuwe hoofdscout van Arsenal die een verleden heeft bij Borussia Dortmund, zou cruciaal zijn geweest bij de overstap van zowel Mkhitaryan als Aubameyang. In afwachting van de bevestiging van de ruildeal met United traint Sánchez mee met de reserves van Arsenal, zo berichten verschillende Engelse media. De Chileen gaat bij de club van José Mourinho ook flink in salaris vooruit, met een wekelijkse gage van naar verluidt tussen de 300.000 en 550.000 euro.