Manchester City verlengt na ‘de Generaal’ ook met ‘topmiddenvelder’

Manchester City heeft verlengd met Fernandinho, zo meldt de koploper van de Premier League vrijdagochtend via de officiële kanalen. Nadat de Engelse topclub deze week al had verlengd met Nicolas Otamendi, heeft de grootmacht ook bekendgemaakt dat Fernandinho twee jaar heeft bijgetekend tot medio 2020.

De 32-jarige middenvelder beleeft net als de rest van de spelersgroep van the Citizens een uitstekend seizoen, met dertig optredens in alle competities dit seizoen. Josep Guardiola is zeer gecharmeerd van de Braziliaan; onlangs noemde de Spaanse manager zijn pupil 'een van de beste verdedigende middenvelders van de wereld' en een 'topmiddenvelder'.

Fernando geeft op de clubsite aan blij te zijn met de verlenging: ‘Dit is een club met een fantastische toekomst. Ik wil zo lang mogelijk hier deel van uitmaken. Met Pep aan het roer, weet ik zeker dat we prijzen gaan pakken. En belangrijk: dat we dat gaan proberen te doen met attractief, aanvallend voetbal. Ik kijk uit naar de komende jaren bij City”, aldus Fernandinho.