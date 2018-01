Bayern slaat transfervrije slag bij Schalke: ‘Hebben alles geprobeerd’

Leon Goretzka draagt aankomend seizoen het shirt van Bayern München, zo laat technisch directeur Christian Heidel van Schalke 04 vrijdagochtend weten tijdens een perspraatje. De Duits international beschikt over een aflopend contract in Gelsenkirchen en maakt zodoende, tot teleurstelling van zijn huidige werkgever, gratis de overstap naar Beieren.

“Goretzka heeft ons aan het begin van de week laten weten dat hij de club zal verlaten om zich bij Bayern aan te sluiten. We hebben dat tot onze spijt tot ons genomen. Karl-Heinz Rummenigge (directeur bij Bayern München, red.) heeft ons donderdag geïnformeerd dat Leon zijn medische keuring succesvol heeft doorstaan. We verliezen een zeer goede speler”, verklaart Heidel.

“Hij heeft bij Bayern een contract getekend dat in zal gaan op 1 juli 2018. We hebben er alles aan gedaan om Leon hier te laten blijven. In de zomer hebben we met hem en zijn zaakwaarnemer om de tafel gezeten, toen wilde hij tijd om de sportieve prestaties af te wachten. We kunnen met deze situatie omgaan, het komt niet als een totale verrassing. We zijn erop voorbereid”, sluit de bestuurder af.

Bayern troeft met het aantrekken van Goretzka forse concurrentie af. De twaalfvoudig international van die Mannschaft werd de afgelopen maanden namelijk ook in verband gebracht met clubs als Liverpool, Barcelona, Real Madrid en Juventus. De middenvelder, die zijn doorbaak beleefde bij VfL Bochum, geeft er echter de voorkeur aan om langer in de Bundesliga te blijven.