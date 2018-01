‘Alle fans dromen van de komst van Ronaldo, maar het is niet te doen’

Cristiano Ronaldo leeft naar verluidt in onmin met Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid. De Portugees eist een verbeterd contract zoals zou zijn afgesproken, maar voorlopig is een nieuwe verbintenis uitgebleven. Engeland en China worden reeds als mogelijke nieuwe bestemmingen voor de aanvaller bestempeld. Volgens Giuseppe Marotta is een stap naar Juventus uitgesloten.

"Het kost niets om te dromen, maar hem kopen is een ander verhaal. Dat kost geld. Veel geld. Het is onmogelijk voor Juventus om zo'n deal te bewerkstelligen. Iedereen hier wil hem hebben. Alle fans dromen van zijn komst naar Juventus. Maar het is gewoon niet te doen", aldus de algemeen directeur van Juventus tegenover Sky Italia.

Marotta ziet Ronaldo als een wereldster, maar zegt ook dat de Italiaanse landskampioen met Paulo Dybala al een topper in huis heeft. "Fabio Paratici (sportief directeur, red.) en ik waren snel om de deal met Palermo te beklinken toen AC Milan en Internazionale twijfelden. Het was voor ons belangrijker om snel te handelen en de transfer af te handelen, dan dat we moeilijk zouden doen over één of twee miljoen."