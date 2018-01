Advocaat doet zaken met Premier League-club: ‘Ik was enthousiast’

Sparta Rotterdam huurt Soufyan Ahannach voor de rest van dit seizoen van Brighton & Hove Albion, zo meldt de Eredivisionist vrijdagochtend via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller verliet Almere City FC afgelopen zomer voor de Premier League-club, maar kwam bij de hoofdmacht nauwelijks aan spelen toe.

Ahannach stond afgelopen zomer ook al in de belangstelling van de Eredivisionist, maar verruilde Almere City toen in voor een dienstverband bij de Premier League-club. Brighton zou tevreden over de ontwikkeling van Ahannach, maar zag de aanvaller, die de afgelopen maanden bij het beloftenelftal speelde, in de tweede seizoenshelft graag wedstrijden spelen op een hoger niveau.

DONE DEAL! Dick Advocaat en Sparta Rotterdam hebben opnieuw beet! Soufyan Ahannach wordt de rest van het seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion. #ahannach #brighton #sparta #eredivisie Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 19 Jan 2018 om 1:51 (PST)

Bij Almere City FC speelde Soufyan Ahannach 97 wedstrijden, waarin hij 32 doelpunten scoorde en 25 assists gaf. De afgelopen maanden speelde hij voornamelijk in Premier League 2 met Brighton en kwam hij twee keer uit in de EFL Trophy. Dick Advocaat, de nieuwe trainer van Sparta, mocht deze maand al twee versterkingen verwelkomen met Dabney dos Santos en Fred Friday.

"Ik was enthousiast, zeker nu met Fred Grim, Cor Pot en Dick Advocaat natuurlijk. Het is een fantastische ervaring om met hen te trainen", aldus Ahannach op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. Er waren ook andere opties voor de aanvaller. "In Engeland. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat als je in Engeland speelt, je ook in Engeland wordt verhuurd. Maar als Sparta, een club uit de Eredivisie, langskomt, is dat alleen maar mooi.”