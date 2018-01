NAC pikt oude bekende Vreven op in Gent: ‘We waren behoorlijk succesvol’

NAC Breda kan de komende anderhalf jaar beschikken over Lucas Schoofs, zo hebben de Brabanders bekend gemaakt via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder wordt tot medio 2019 gehuurd van KAA Gent en staat vrijdag meteen op het trainingsveld voor de laatste oefensessie in de aanloop naar het duel met PEC Zwolle.

Schoofs trainde eerder onder NAC-coach Stijn Vreven bij Lommel United en kijkt uit naar de hereniging: “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en de gesprekken met NAC voelde direct goed aan. Eerder heb ik al met Stijn Vreven gewerkt bij Lommel en daar zijn we toen behoorlijk succesvol geweest. Ik ben een type die graag in de zestien van de tegenstander komt en de verbinding legt tussen verdediging en aanval”, legt hij uit.

Schoofs hoopt in Breda weer aan spelen toe te komen: “Het is voor mij belangrijk om minuten te maken, mezelf te ontwikkelen en heb veel zin in mijn avontuur in Breda. Ik ken Arno Verschueren uit het verleden en heb veel goede verhalen van hem gehoord over de supporters en de club”, vertelt hij verder. Schoofs werd opgeleid bij Lommel en maakte in april 2014 zijn debuut in de hoofdmacht.

De middenvelder streed onder Vreven met zijn jeugdliefde voor promotie naar de Belgische Pro League, maar club en speler grepen op het laatste moment mis. Gent pikte Schoofs echter na afloop van het seizoen 2014/15 wel op en verhuurde hem meteen weer aan Lommel. Het afgelopen halfjaar kwam hij op huurbasis uit voor OH Leuven.