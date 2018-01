‘Chelsea moet verder winkelen na ernstige blessure transferdoelwit’

Een transfer van Andy Carroll van West Ham United naar Chelsea zit er niet meer in voor de spits, zo verzekeren verschillende Engelse media, waaronder the Guardian. De kwaliteitskrant schrijft dat de overgang van de aanvaller niet doorgaat, vanwege een ernstige enkelblessure van de Engelsman, die er voor langere tijd uit zal liggen.

Carroll werd de afgelopen week gelinkt aan een overstap naar the Blues, omdat manager Antonio Conte op zoek zou zijn naar een 'targetman'. De kopsterke spits van the Hammers werd als doelwit bestempeld. De onderhandelingen tussen de twee Londense clubs waren naar verluidt al in volle gang, waarbij met name de geëiste transfersom van 22 miljoen euro een obstakel zou zijn voor Chelsea.

Nu gaat de regerend landskampioen echter op zoek naar een alternatief voor Carroll vanwege zijn blessure. Een scan heeft onthuld dat er een scheurtje is ontstaan in de enkel van de aanvalsleider, waardoor hij ongeveer zes weken uit de roulatie zou zijn. Een operatie is ook nog mogelijk, maar dan zou Carroll het hele seizoen niet meer in actie komen.

Door de nieuwe kwetsuur van de blessuregevoelige Engelsman is Chelsea nu op zoek naar een andere spits, waarbij onder meer Richmond Boakye (Rode Ster Belgrado), Christian Benteke (Crystal Palace), Fernando Llorente (Tottenham Hotspur) en Peter Crouch (Stoke City) worden genoemd. Volgens the Telegraph laat Stoke City Crouch pas gaan als er een vervanger wordt binnengehaald.