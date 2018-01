Neymar en consorten leven in ‘gouden kooi’: ‘Voor mij bestaat Verratti niet’

Marco Verratti gaat Paris Saint-Germain niet snel verlaten, zo verzekert zijn voormalig zaakwaarnemer Donato Di Campli. In gesprek met Tuttosport zegt de belangenbehartiger dat zijn voormalig cliënt zeer ondankbaar is, maar dat het probleem ook ligt bij PSG, dat volgens de agent in absurde mate wordt gesteund door geld uit Qatar.

Verratti stond afgelopen zomer in de belangstelling van veel Europese topclubs, maar de Italiaan bleef uiteindelijk toch bij de Franse topclub voetballen. "Nul dankbaarheid. Voor mij bestaat Verratti niet", steekt Di Campli van wal. "Het probleem is niet alleen dat ik tegen de club vocht. Ik vocht tegen een staat (Qatar, red.). Ik werd opzijgezet als een zandkorrel."

Naar verluidt zint Real Madrid op de komst van Neymar, die afgelopen zomer voor 222 miljoen euro Barcelona inruilde voor PSG. Di Campli zegt dat een poging van de Spaanse topclub tevergeefs zou zijn. "Niemand kan Neymar weghalen uit Parijs. Dat geldt ook voor de andere spelers. De ploeg heeft meer potentie dan welke andere club dan ook. En de spelers zitten vast in een gouden kooi dat ze niet willen opgeven."

"Hun contracten zijn namelijk onmogelijk op andere plekken. Daarom blijven ze bij de club, ook al is de Ligue 1 een lachwekkende competitie met maar één club." Di Campli geeft Javier Pastore, die weinig speelt onder Unai Emery, als voorbeeld. "Ik ben met Pastore op vakantie geweest, hij is een geweldige gast. En natuurlijk vindt hij het niet leuk om zo weinig te spelen, maar de contracten die er in Parijs zijn..."