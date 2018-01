Ayoub kiest bewust voor Feyenoord: ‘Ik kon elders het dubbele verdienen’

Deze week werd bekend dat Yassin Ayoub na dit seizoen de overstap maakt van FC Utrecht naar Feyenoord. De 23-jarige middenvelder zag in de afgelopen jaren veel vrienden vertrekken, maar moest zelf het nodige geduld hebben. Mede door zijn aflopende contract had Ayoub de clubs voor het uitkiezen, maar besloot uiteindelijk zijn handtekening te zetten onder een vierjarige verbintenis in Rotterdam. Voetbalzone sprak uitgebreid met de Marokkaans-Nederlandse voetballer die zijn enthousiasme over de overgang niet onder stoelen op banken steekt.

Yassin, wanneer hoorde je voor het eerst van de interesse van Feyenoord?

“Ergens in december kreeg ik van mijn zaakwaarnemer te horen dat Feyenoord ook een optie zou worden. Tot dat moment zag het er lang naar uit dat ik naar het buitenland zou gaan. Mijn broer was al in Turkije geweest en vol in onderhandeling. Op zo’n moment kun je twee dingen doen: of je kiest voor het geld of voor een vervolgstap waarbij je jezelf kunt ontwikkelen en het maximale uit je carrière kunt halen. In Turkije kon ik zo twee keer zoveel verdienen omdat alle bedragen daar netto zijn, maar ik heb altijd gedroomd van een stap naar de top drie. Nu die kans er ligt, ben ik blij dat ik de mogelijkheid krijg mezelf te bewijzen in de top van de Eredivisie.”

Heb je daar lang over na moeten denken?

“Nee, niet echt. Ik heb een dagje gekregen, maar dacht al snel bij mezelf: ik heb twee kleine kinderen, is het verstandig ze naar het buitenland mee te nemen op zo’n leeftijd? Moet ik ze laten ontwikkelen in een ander land waar ik heen ga voor het geld terwijl er een prachtig alternatief is? Ik denk niet dat dat een handige keuze is. Ik ben jong, maar ik ben wel vader en die verantwoording moet je nemen naar je kinderen toe. Daarom ben ik heel blij dat deze kans voorbijkwam. Het is natuurlijk een mooie en grote club waar je voor de prijzen speelt en de druk een stuk hoger ligt. Ik wil die uitdaging aangaan en mezelf testen. Het is ook echt een club die bij me past qua speelstijl. Ik wil strijd leveren, maar ook de ruimte hebben om creatief te zijn en goed te voetballen.”

Achteraf is het dus maar goed dat de overgang afgelopen zomer afketste?

“Dat zeg je helemaal goed. Op dat moment wist ik natuurlijk nog niet dat deze kans zou komen en kijk je naar wat er dan op tafel ligt. Je werkt keihard en wilt graag hogerop. Toen het niet doorging, ben ik weer gaan focussen en investeren in mezelf. De club wilde graag dat ik het seizoen zou afmaken en daarna een stap zou maken. Dat geduld heeft geloond, want opeens stond Feyenoord op de stoep. Toen heb ik ook niet langer gewacht, want dit is echt de ideale stap voor mij. Ik heb genoeg ervaring opgedaan in de Eredivisie, heb een goede leeftijd voor een overstap en ik denk dat ik van meerwaarde kan zijn voor het team. Hopelijk kunnen we samen om de prijzen strijden.”

Was het lastig geduldig te blijven?

“Ik zag veel vrienden vertrekken. Bart Ramselaar ging naar PSV, Timo Letschert naar Sassuolo, Nacer Barazite naar Malatyaspor en Sofyan Amrabat naar Feyenoord. Ik moest geduld hebben en raakte ook nog op een slecht moment geblesseerd. Ik ben hard blijven werken, heb geprobeerd mezelf weg te cijferen voor de ploeg en er alles aan gedaan op te vallen binnen onze speelwijze. Dat heeft zich uitbetaald want Bursaspor, Alanyaspor en zelfs Fenerbahçe hadden concrete interesse. Daarnaast waren er clubs in Duitsland die hebben geïnformeerd. Feyenoord voelde echter het beste en het is geen vreemde omgeving voor mij. Naast Sofyan heb ik ook met Karim El Ahmadi gespeeld bij Marokko en met Jean-Paul Boëtius en Sven van Beek in de jeugdelftallen. Sofyan en Karim worden nu wellicht mijn concurrenten, maar zo gaat dat in topvoetbal en het blijven zeker mijn vrienden.”

Wat heeft Feyenoord verteld over waarom ze jou hebben aangetrokken?

“Ze benadrukten dat ze dit echt het goede moment vonden mij aan te trekken en zeker niet alleen omdat ik nu gratis op te halen was. In het verleden hebben ze ook wel met mijn zaakwaarnemer gesproken, maar werd het niet concreet. Ik stond al lang op het lijstje en nu stond iedereen erachter en had niemand in de technische staf of directie twijfels. Die overtuiging is natuurlijk fijn. Martin van Geel vertelde ook dat Giovanni van Bronckhorst er honderd procent achterstaat en zijn assistent Jan Wouters ken ik natuurlijk al erg goed. Onder hem heb ik zelfs gedebuteerd bij FC Utrecht.”

Je trainer vertrok naar Ajax, schoot die overstap ook nog door je hoofd?

“Ik woon in Amsterdam en heb in de jeugd bij Ajax gespeeld. Erik ten Hag heeft wellicht met een schuinoog naar me gekeken, maar hij heeft me gefeliciteerd met mijn overgang en altijd tegen me gezegd dat er een stap voor me zou komen. Ik hoop dat het hem goed gaat, behalve tegen FC Utrecht en Feyenoord natuurlijk, haha. Wat betreft mijn verleden: voor mij draait het niet om roots maar om wat je in het veld presteert. Ik denk dat Feyenoord echt bij mij past, het is ook niet zomaar dat ik zo vaak aan die club ben gelinkt. Mijn vrienden, familie en collega’s zijn ook allemaal heel blij voor me. Ze weten hoe hard ik ervoor gewerkt heb en altijd bij de laatsten hoor die het veld of de gym verlaat. Daarom is het ook zo mooi als een speler als Erik Pieters zegt dat je goed bezig bent. Als iemand met zo’n staat van dienst dat zegt, is dat is een bevestiging dat je op de juiste weg bent.”

Jean-Paul de Jong volgt Ten Hag op en is nu jouw trainer. Heb jij veel vertrouwen in hem?

“Zeker! Die verhalen over dat de groep geen vertrouwen in hem zou hebben, zijn volgens mij door de media de wereld in geholpen, want daar klopt helemaal niets van. We hebben een goed trainingskamp achter de rug en iedereen die hem kent weet dat hij een nette en eerlijke man is. Hij heeft zichzelf altijd weggecijferd om de ploeg tot dienst te zijn. Vooral vorig jaar heeft hij veel voor ons gedaan en bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan het gemotiveerd houden van de wissels die weerstand moesten bieden aan de basis. Van deze stap naar hoofdcoach heeft hij altijd gedroomd en ik zou hem nooit laten vallen. Hij probeert de lijn van Ten Hag door te trekken en zelf links en rechts zijn eigen tips aan te bieden. De basis staat en daar gaan we op voortborduren.”

Is het lastig je de komende maanden nog op FC Utrecht te focussen?

“Eigenlijk denk ik dat het nu juist makkelijker wordt. Ik weet nu waar mijn toekomst ligt en wat mij en mijn gezin komende zomer te wachten staat. Dat geeft een bepaalde rust en daardoor kan ik me goed focussen. Het enige waar ik nog naar hoef te kijken is de volgende wedstrijd die eraan komt. Een overgang in de winter is nog wel aan de orde geweest, maar FC Utrecht wilde me nog niet laten gaan. Ze willen zo hoog mogelijk eindigen en dat wil ik ook. Daarnaast wil ik op een fijne en waardige manier afscheid nemen en hopelijk kan ik een ticket voor Europees voetbal achterlaten. Ik heb veel aan de club te danken en ben daarom altijd netjes gebleven. Het is zonde dat de miljoenen waar iedereen op hoopte nooit op tafel zijn gekomen, maar zo gaat het soms in het voetbal.”

Tot slot wordt je misschien wel de teamgenoot van Robin van Persie. Wat vind je daarvan?

“Volgens de berichtgeving is het bijna rond en het lijkt me alleen maar mooi met zo iemand te spelen. Ik was altijd wel fan van hem; een stylist met een prachtig linkerbeen, geweldige techniek en grote carrière. Als het allemaal doorgaat heeft hij vast een hoop goede tips voor ons als jonge spelers. Bij FC Utrecht heb ik ook veel gehad aan jongens met veel ervaring als Urby Emanuelson en Edson Braafheid. Ik ken Robin niet persoonlijk, maar hij is heel goed bevriend met Ibrahim Afellay, dus hopelijk doet hij een goed woordje voor me, haha.”



