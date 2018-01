‘Denk dat tegen Ten Hag gezegd is: ’Haal het niet in je hoofd om zo te spelen‘’

Erik ten Hag werd eind december aangesteld als de opvolger van Marcel Keizer. De keuze voor de ex-trainer van onder meer FC Utrecht was volgens velen een opvallende, aangezien de filosofie van Ten Hag niet per definitie zou rijmen met die van Ajax. Martin Jol begrijpt wel waarom er wenkbrauwen werden gefronst toen het nieuws bekend werd.

Ten Hag zou volgens enkelen bijvoorbeeld te veel spelen op resultaat en het 'Ajax-voetbal', met onder meer de klassieke 4-3-3 opstelling, niet zo nodig omarmen. "Het is natuurlijk zeer opvallend dat Ajax nu is teruggekeerd naar een situatie met een trainer die niet in de Cruijff-stijl denkt", citeert de NOS uit de mond van Jol. "Iemand die bijvoorbeeld 4-4-2 met een ruit op het middenveld laat spelen, of vaak met drie of vijf man achterin."

Jol was in het seizoen 2009/10 oefenmeester van de Amsterdammers, maar werd in het seizoen daarna ontslagen en opgevolgd door Frank de Boer. "Als ik terugdenk aan mijn Ajax-tijd, dan denk ik dat er mensen zijn die tegen Ten Hag hebben gezegd: 'We hebben wel vier of vijf goede spelers op de flanken lopen. Ik hoop niet dat je het in je hoofd haalt op om dezelfde wijze te gaan spelen zoals bij FC Utrecht.' Maar zeker weten doe ik dat niet."