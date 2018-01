‘Feyenoord krijgt back teleurgesteld terug na mislukte transfer naar Engeland’

Miquel Nelom blijft voorlopig nog aan Feyenoord verbonden. Volgens De Telegraaf keerde de verdediger teleurgesteld uit Engeland terug, na een mislukte transfer naar Sheffield Wednesday in de Championship.

Het is echter niet duidelijk waarom de transfer van Nelom naar de club van Joost van Aken, Glenn Loovens, Joey Pelupessy en manager Jos Luhukay geen doorgang heeft gevonden. De verdediger is nog wel in beeld bij Birmingham City, dat een na laatste in de Championship staat. Sheffield Wednesday houdt zeven teams onder zich.

Nelom mag deze maand bij Feyenoord vertrekken. De verdediger, 27 jaar, heeft nog een contract tot komende zomer en heeft geen uitzicht op speeltijd. Ridgeciano Haps en Tyrell Malacia krijgen de voorkeur van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Feyenoord neemt een dezer dagen waarschijnlijk afscheid van Kenneth Vermeer, die verhuurd zal worden aan Club Brugge. Voor Bilal Basacikoglu is weliswaar interesse, maar hij mag alleen bij 'een goed bod' vertrekken. Rondom Michiel Kramer is het voorlopig stil, terwijl Feyenoord in afwachting is van de gesprekken tussen Robin van Persie en Fenerbahçe over contractontbinding.