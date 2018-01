PSV komt niet in actie en gebruikt miljoenentransfer voor ‘Europa League-gat’

PSV gaat geen vervanger voor Jürgen Locadia halen, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Door de vervroegde komst van Maximiliano Romero heeft de koploper van de Eredivisie al ingespeeld op het aanstaande vertrek van de aanvaller naar Brighton & Hove Albion. Hoewel PSV donderdagavond nog een slag om de arm hield, naderen de clubs een definitief akkoord over een bedrag van zestien miljoen euro.

Door het vertrek van Locadia is het niet meer dan logisch dat PSV Luuk de Jong niet wil verkopen aan het Mexicaanse Club América. Het Algemeen Dagblad insinueert dat PSV al langer rekening hield met een eventueel winters vertrek van Locadia, daar hij in de loop der jaren al vaker aan een transfer naar Engeland werd gelinkt. In retrospectie is nu ook duidelijk waarom De Jong de afgelopen weken niet mocht vertrekken, zo concludeert het dagblad vrijdag.

Ook een vertrek van de gewilde Steven Bergwijn is deze maand onbespreekbaar. Met de transfer van Locadia heeft PSV, dat door bonussen en een doorverkooppercentage mogelijk nog een hoger bedrag voor Locadia kan ontvangen, in een klap het mogelijke verlies op de jaarrekening voor dit seizoen weggewerkt. De club zag door de vroegtijdige uitschakeling in Europa ongeveer vijf miljoen aan begrote euro's wegvallen. Eén grote transfer voor 1 juli zou PSV weer in balans brengen en dat lijkt nu te lukken.

Locadia wordt naar verluidt vrijdag al in Engeland verwacht voor een medische keuring en daarna kan hij tot medio 2022 of 2023 tekenen. Dit seizoen scoorde Locadia in vijftien wedstrijden negen keer voor PSV. Door een bovenbeenblessure kwam hij de laatste weken voor de winterstop niet meer in actie.

Locadia was ook in de zomer al in beeld bij Brighton, maar trainer Phillip Cocu liet zijn spits toen niet gaan. De Engelsen meldden zich begin deze maand opnieuw in Eindhoven en lijken de gewenste transfer nu alsnog af te ronden.