Veltman raakte onder de indruk: ‘Hij is echt een monster, hij is meedogenloos’

Joël Veltman is inmiddels een specialist in duels op het randje én erover. De verdediger en captain van Ajax speelde vorige maand een ijzersterke wedstrijd tegen PSV én Hirving Lozano, die geen moment kreeg om in de wedstrijd te komen. Veltman was destijds zelfs trending topic op sociale media, maar vooral omdat mensen verbouwereerd waren.

"Als Giorgio Chiellini zo speelt, of voorheen Marco Materazzi, dan staat iedereen op de banken. Dan zegt iedereen in Nederland: kijk eens wat een winnaars", vertelt Veltman in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Als ene Joël Veltman uit Nederland zo speelt, is het niet goed. Maar het hoort bij zulke wedstrijden. Op het randje spelen en er af toe stevig in kletsen. Het doel was toch bereikt? We wonnen van PSV en ik speelde Lozano uit de wedstrijd. Dan is er achteraf alsnog kritiek."

Veltman vraagt zich dan ook openlijk wat hij nog meer moet doen. Hij is van een onder Frank de Boer voetballende centrale verdediger uitgegroeid tot een rechtsback die af en toe een bal de tribune inschiet en er soms stevig ingaat. Het is geen gemaakt gedrag, zo benadrukt Veltman. "Ik ben in het veld soms een jongen die je liever niet tegenover je hebt staan." Hij keek vorig seizoen met speciale belangstelling naar voormalig ploeggenoot Davinson Sánchez. "Hij is echt een monster", beaamt de Oranje-international.

"Je kunt als tegenstander zeggen dat je niet onder de indruk van hem bent, maar dat is natuurlijk onzin. Hij is meedogenloos. Natuurlijk kijk je daar naar, ook al is hij een stuk jonger dan ik. Daar kun je altijd van leren. Davinson is écht goed. Maar hij ramde af en toe ook gewoon een bal de tribune in." Veltman probeert nog steeds vaak voetballend naar een oplossing te zoeken, maar soms gaat dat niet. "Als ik dat wel eens doe, krijg ik het verwijt dat ik de voetballende oplossing niet zie... Dat is jammer."