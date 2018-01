Asensio voorkomt gezichtsverlies voor pover B-elftal van Real Madrid

Real Madrid heeft donderdagavond een belangrijke stap richting de halve finales van de Copa del Rey gezet. Het team van Zinédine Zidane zegevierde met minimaal verschil over streekgenoot Leganés, dat kort voor tijd een doelpunt van Marcos Asensio moest toestaan: 0-1. Volgende week woensdag is de return in het Santiago Bernabéu.

Real Madrid, dat met een B-elftal aantrad, domineerde de eerste helft, maar Leganés speelde compact voetbal en stond niet toe dat het team van Zidane daadwerkelijk gevaarlijk kon worden. De grootste kans voor rust was voor Mateo Kovacic: na een fout van Rubén Pérez stond de Kroaat oog in oog met Nereo Champagne en werkte hij de bal ruim naast.

Geen van beide teams slaagde er in de eerste 45 minuten zelfs in om de bal gericht op doel te schieten. Domper op de eerste helft van Real Madrid was het uitvallen van Jesús Vallejo. De jonge verdediger moest zich na veertien minuten spelen al laten vervangen door Nacho Fernández, die meteen de oudste Merengue op het veld was

In de tweede helft kroop Leganés meer uit zijn schulp; de thuisploeg zocht met regelmaat het doelgebied van Kiko Casilla op. De doelman reageerde onder meer goed op een volley van Claude Beauvue. Het aluminium stond in de 66e minuut zelfs een treffer van Leganés in de weg, toen Marcos Llorente een vrije trap op zijn eigen lat kopte.

Eén minuut voor tijd bracht Asensio de wedstrijd alsnog uit balans. Na een goede voorzet van Theo Hernández vanaf links werkte de aanvallende middenvelder de bal in één keer hoog achter Champagne. Daar had Leganés, dat de laatste twintig minuten met Nordin Amrabat speelde, geen antwoord op.