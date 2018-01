Chelsea riskeert transferverbod na opduiken oude foto's van Traoré

Chelsea riskeert een transferverbod, zo meldt the Guardian donderdagavond. De club wordt sinds september onderzocht door de FIFA vanwege het contracteren van buitenlandse voetballers onder de achttien jaar. De Engelse krant meldt nu dat het gaat om 25 spelers. Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid kregen eerder al een transferverbod voor twee windows, na het breken van de regels aangaande het aantrekken van minderjarige voetballers.

De zaak van Chelsea kwam aan het rollen toen foto's opdoken van Bertrand Traoré in het shirt van Chelsea, die waren genomen op 23 oktober 2011. Hij was destijds zestien jaar; op 1 januari 2014 tekende Traoré pas zijn eerste contract op Stamford Bridge. De foto's kwamen in januari 2016 aan het licht. Volgens Chelsea ging het om een 'niet-competitieve' wedstrijd tegen Arsenal. De club stelt dat Traoré vanaf zijn zestiende een afspraak had om op zijn achttiende te tekenen en dat hij alleen in oefenduels speelde. De Burkinees, vorig seizoen op huurbasis actief voor Ajax, speelt inmiddels voor Olympique Lyon.

In totaal zouden 25 gevallen zijn ontdekt waarbij Chelsea mogelijk de regels heeft overtreden. De FIFA heeft Chelsea en de Engelse voetbalbond (FA) om aanvullende informatie gevraagd. Het gaat om details omtrent de registratie van de spelers en over de wedstrijden waarin ze hebben gespeeld. The Guardian schrijft dat het onderzoek zich nog in een vroege fase bevindt, maar dat er in de komende maanden ontwikkelingen worden verwacht.

Chelsea heeft al aangekondigd in beroep te zullen gaan, als de club schuldig wordt bevonden. Als dat niets oplevert, zijn the Blues bereid om naar sporttribunaal CAS te stappen. "Chelsea heeft voldaan aan alle regels van de FIFA als het gaat om het binnenhalen van spelers", verzekert een woordvoerder van de club. De FIFA wil zelf niet officieel reageren op details over het onderzoek en wil ook niet beamen of er überhaupt een onderzoek gaande is.