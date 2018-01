Zwakke statistiek leeft niet bij Feyenoord: ‘Maar je hoort het wel overal’

Steven Berghuis ziet uit naar de hervatting van de Eredivisie. De clubtopscorer van Feyenoord, goed voor elf doelpunten in de eerste seizoenshelft, onttrok zich de afgelopen maanden aan de malaise bij zijn club. "Ik moet zeggen dat het een zware eerste seizoenshelft was", beaamt Berghuis in gesprek met FOX Sports.

"We verloren meer dan vorig seizoen, waardoor het mentaal ook moeilijker wordt. Als je na een Champions League-wedstrijd gelijkspeelt tegen VVV-Venlo en PEC Zwolle, dan is dat moeilijk", geeft hij aan. "Ik ben mentaal wel sterk geworden en ik weet dat de volgende kans weer komt." Volgens Berghuis betekent een nederlaag in Amsterdam niet direct dat Feyenoord kansloos is voor de bovenste twee plekken. "Maar het voelt wel alsof we moeten winnen, ook omdat het Ajax - Feyenoord is."

"Iedereen heeft er ook weer zin in om na de winterstop weer te beginnen. Ik heb nog niet gescoord in De Klassieker, maar ik heb er ook pas twee gespeeld", lacht hij. Dat Feyenoord al sinds 2005 niet meer won op bezoek bij Ajax, is volgens de buitenspeler geen thema bij de selectie. "Nee, eigenlijk niet. Maar je hoort het natuurlijk aan alle kanten en iedereen weet dat het zo is. Je verliest niet zomaar, dat heeft ook met kwaliteit te maken. Maar garanties hebben ze niet. Wij wonnen ook altijd thuis van VVV, maar we speelden nu ook gelijk."