Fans Chelsea reageren vol ongeloof op nieuws over verrassend doelwit

Chelsea heeft navraag gedaan naar Peter Crouch, zo meldt The Telegraph donderdagavond. De regerend kampioen van Engeland ziet in de spits van Stoke City een back-up voor de wisselvallige Álvaro Morata en diens concurrent Michy Batshuayi, die aan een vertrek wordt gelinkt. Chelsea zou inzetten op een verhuurperiode tot het eind van het seizoen.

Crouch wordt deze maand 37 jaar en supporters van the Blues reageren op sociale media vol ongeloof op de interesse van hun club. De reacties op Twitter zijn vrijwel unaniem gekscherend: fans steken met gifjes en afbeeldingen de draak met het nieuws. De reacties variëren van 'Wanneer was Chelsea gedegradeerd?' tot 'Wil Antonio Conte deze club vernietigen?'. Het feit dat ook Andy Carroll van West Ham United op de lijst zou staan, wordt eveneens met hoongelach en ongeloof beantwoord.

Crouch signeerde in november een nieuw contract bij Stoke tot medio 2019, met een optie voor een extra seizoen. Zelf heeft hij mogelijk wel oren naar een overstap: de routinier was als kind supporter van Chelsea en was vaak ballenjongen op Stamford Bridge. Volgens The Telegraph laten the Potters hun spit pas gaan als er een vervanger wordt binnengehaald. Behalve Crouch en Carroll worden ook Christian Benteke van Crystal Palace en Fernando Llorente van Tottenham Hotspur genoemd als opties voor Chelsea.