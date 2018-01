Chelsea opent gesprekken over alternatief voor ‘man van zeventig miljoen’

AS Roma en Chelsea zijn met elkaar in gesprek over Emerson Palmieri. Dat heeft de zaakwaarnemer van de Braziliaanse linksback donderdag bevestigd. Emerson geldt op Stamford Bridge als alternatief voor Alex Sandro, daar Juventus een slordige zeventig miljoen euro zou vragen voor de landgenoot van Emerson.

Naar verluidt heeft Roma zelf een prijskaartje van dertig miljoen euro om Emerson gehangen. De 23-jarige vleugelverdediger speelt sinds 2015 voor de Serie A-club: hij werd het eerste anderhalf jaar gehuurd van Santos en stapte vervolgens definitief over. Afgelopen zomer liep hij een ernstige knieblessure op, waar Emerson pas net van hersteld is. Dit seizoen kwam hij door de kwetsuur tot slechts zestien minuten in de competitie. Zijn contract in Stadio Olimpico loopt door tot de zomer van 2021.

Fernando Garcia, de zaakwaarnemer van Emerson, zou vorige week al gesprekken hebben gevoerd met Chelsea toen hij in Londen was voor een mogelijke transfer van zijn andere cliënt Malcom naar Arsenal. Chelsea heeft nog geen bod uitgebracht. The Blues zijn niet de enige club met interesse: Newcastle United wordt ook aan Emerson gelinkt en Juventus zou in hem een geschikte opvolger zien bij een eventuele transfer van Alex Sandro.

"Er is nog niets zeker", vertelt Garcia aan Calciomercato. "We voeren gesprekken. Chelsea is een concrete mogelijkheid, dat zeker. De clubs zijn met elkaar in gesprek. We zien vanzelf wel of ze het eens worden. Wij wachten de ontwikkelingen af. Emerson zou het natuurlijk fantastisch vinden om in de Premier League te spelen. Werken onder Antonio Conte zou een droom voor hem zijn, want dat is een van de beste trainers ter wereld."