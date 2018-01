‘Swansea City meldde zich met bod van tien miljoen euro bij Ajax’

De hoogte van het bod van Swansea City op Amin Younes lijkt bekend. Volgens zowel Sky Italia als Mediaset heeft de Premier League-club zich gemeld met tien miljoen euro bij Ajax om de buitenspeler per direct over te nemen. Younes zou een transfer hebben afgehouden, omdat hij de voorkeur geeft aan Napoli.

Eerder op de donderdag meldden Italiaanse media al dat Swansea zich had gemeld in de race. Younes zou direct 'nee' hebben gezegd: de Duitser heeft zijn jawoord al gegeven aan Napoli. Het is echter wachten op een akkoord tussen Ajax en de Serie A-club. Mocht dat er niet komen, dan vertrekt Younes mogelijk transfervrij. Zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af, hoewel Ajax een optie heeft om de samenwerking met een jaar te verlengen.

"Dat is bij beide partijen duidelijk volgens mij. Als hij toch gratis de deur uitloopt, dat moet dan maar. Het sportieve aspect staat voorop", zei directeur spelerszaken Marc Overmars vorige week tegen Voetbal International. "Hij is 24 jaar, en op die leeftijd ben je in Nederland al een ervaren speler. Elke speler wil dan een stap hogerop. Maar sportief staat voor ons voorop. Qua buitenspelers is het momenteel dun bezet bij ons, dus we laten hem niet zomaar gaan."

Younes speelt sinds 2015 bij Ajax en kwam tot 12 doelpunten in 64 competitieduels. De vijfvoudig international van Duitsland staat al twee maanden aan de kant met blessureleed. Dit seizoen kwam hij tot negen competitiewedstrijden en een doelpunt voor Ajax.