Meulensteen juicht transfer toe: 'De fans van United zien zo'n speler graag'

René Meulensteen vindt dat zijn oude club Manchester United er goed aan doet om Alexis Sánchez over te nemen van Arsenal. De verwachting is dat de Chileen deze maand wordt geruild voor Henrikh Mkhitaryan. Meulensteen, die tussen 2007 en 2013 als rechterhand van Sir Alex Ferguson werkte op Old Trafford, ziet in Sánchez een geschikte speler voor Manchester United.

De Nederlander spreekt tegenover Goal van een 'heel goede move' van the Red Devils. "En het is voor Sánchez zelf ook een mooie stap. Hij is in de beste jaren van zijn carrière", geeft hij aan. "Alexis Sánchez is het type speler dat de fans van United graag willen zien; veel energie en inzet, hij creëert goals en maakt er zelf ook veel. Hij is een hele interessante speler om naar te kijken. Als er een akkoord komt, is het voor beide partijen interessant."

Mkhitaryan lijkt de omgekeerde weg te bewandelen na een tumultueuze periode van anderhalf jaar. Dit seizoen speelde hij vijftien competitieduels, maar de Armeniër speelde geen enkel diel volledig. Zijn vertrek hoort bij de voetbalwereld, denkt Meulensteen. "Dat is business. Dat is hoe men bij clubs soms met zulke deals omgaan. Er zullen nog wel wat discussies hierover volgen. Maar er is nog genoeg tijd voordat de transfermarkt sluit, dus ik denk dat ze wel een oplossing vinden."