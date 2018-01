Sheffield Wednesday haalt derde Nederlander op uit de Eredivisie

Heracles Almelo heeft donderdagavond bevestigd dat Joey Pelupessy per direct overstapt naar Sheffield Wednesday. Beide clubs bereikten woensdag een akkoord en inmiddels heeft de aanvoerder ook een persoonlijk akkoord bereikt met de Championship-club. Sheffield bevestigt de transfer ook, maar maakt niet bekend voor hoeveel seizoenen Pelupessy heeft getekend.

Volgens de Engelse pers betaalt Sheffield ruim twee miljoen euro voor Pelupessy. Zijn oude club FC Twente zou vanwege een doorverkooppercentage van 25 procent recht hebben op ruim 500.000 euro. "We verliezen in Joey een goede voetballer en een goed mens", vertelt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. "Vanuit zijn status als jong talent heeft hij zich doorontwikkeld tot bepalende speler. De kans die wij hem hebben geboden heeft hij de afgelopen jaren met beide handen aangegrepen. Joey zelf wilde de overgang naar Sheffield Wednesday graag maken en dat gunnen wij hem."

Sheffield Wednesday staat momenteel zeventiende in de Championship en houdt daarmee zeven clubs onder zich. Met Glenn Loovens en Joost van Aken hadden the Owls al twee Nederlanders onder contract staan. De 24-jarige Pelupessy speelde sinds 2014 voor Heracles. Hij kwam tot 119 officiële wedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde.

Heracles raakte afgelopen zomer al vijf basiskrachten kwijt en stond dan ook onwelwillend tegenover het winterse vertrek van de captain. Toen New York City FC begin deze maand interesse toonde, zei Hoogma dat Pelupessy 'in principe' niet weg zou gaan. Hij hield de deur op een kier voor de mogelijkheid tot een transfer, want 'zo werkt het in het voetbal'. Het contract van Pelupessy liep deze zomer af.