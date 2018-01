‘Enorm ontgoochelde’ Vreven: ‘No way, ik verander mezelf voor niemand’

Stijn Vreven is 'enorm ontgoocheld' en 'bijzonder teleurgesteld' door het nieuws dat zijn schorsing blijft staan. De trainer van NAC Breda werd op 12 december na afloop van het verloren duel (1-2) met FC Twente nog officieel weggestuurd door scheidsrechter Siemen Mulder nadat hij verhaal ging halen bij de arbiter. In hoger beroep bleef zijn schorsing staan van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

Volgens Vreven bewijzen de camerabeelden dat hij veel te zwaar is bestraft. "De aanklager probeerde het te verwoorden door, weliswaar stamelend, te zeggen: 'Dit soort emotie moet uit het voetbal.' Nou, daar ben en blijf ik het volledig mee oneens", maakt Vreven duidelijk aan Voetbal International. "Ik ben 25 uur per dag, 8 dagen per week bezig met het behalen van een goed resultaat. Vervolgens mag ik dus niet emotioneel, en nogmaals: wel fatsoenlijk, reageren. Daar ben ik enorm ontgoocheld over."

De Belgische oefenmeester moet op de tribune plaatsnemen tijdens de competitiewedstrijden tegen FC Utrecht, PEC Zwolle (beiden uit) en VVV-Venlo (thuis). Daarna zal er geen 'andere' Vreven langs de lijn staan, biecht hij alvast op.. "Ik zal in de toekomst proberen binnen de lijntjes te kleuren, maar ik ga mezelf absoluut niet veranderen voor dit soort instanties. No way, voor niemand. Dan verlies ik de meerwaarde die ik als trainer denk te hebben."