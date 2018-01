‘Er is iets mis binnen deze club, we zijn niet allemaal gek’

BORDEAUX - De training van woensdag zou toegankelijk zijn voor pers en publiek, maar Girondins Bordeaux besloot de hekken op het laatste moment dicht te houden. Toch viel er nog een glimp op te vangen van het trainingsveld. Zo was te zien dat trainer Jocelyn Gourvennec steevast aan de zijlijn bleef observeren. Gourvennec voelde de bui waarschijnlijk al hangen, want een dag later werd hij ontslagen. Aanleiding vormde de 0-2 nederlaag tegen SM Caen van afgelopen dinsdagavond.

Door Gijs Freriks

Schokeffect

Voordat de training op woensdag begon, was het veld al bezocht door voorzitter Stéphane Martin en technisch directeur Ulrich Ramé. Zij praatten een kwartier lang met de spelersgroep en brachten de selectie toen waarschijnlijk al op de hoogte van het ontslag van de 45-jarige Gourvennec. Les Girondins moeten zodoende op zoek naar hun zevende trainer sinds het kampioenschap van 2008/09. Eerder sneuvelden Jean Tigana, François Gillot en Willy Sagnol al en eigenlijk was Laurent Blanc de enige coach in de afgelopen jaren die aan de verwachtingen kon voldoen in het Nouveau Stade de Bordeaux. Blanc pakte immers de titel en werd beloond met het bondscoachschap van de nationale ploeg van Frankrijk.

François Grenet, voormalig rechtsback van de blauwhemden, maakt zich zorgen over het tempo waarop de trainers elkaar opvolgen in de wijnstreek: “Ik ben teleurgesteld. Een coach is als een dag, want hij zal nooit overnachten... Ik ben ziek van alle tegenslagen, van deze sinusoïde curve, de hoogtepunten en dan weer de dieptepunten. Het laat zien dat er iets mis is met het functioneren van de club, dat is duidelijk”, zei de 42-jarige Grenet donderdag tegen FranceBleu. “We hopen dat het een schokeffect teweeg zal brengen, want ik weet ook wel dat ze geen 25 spelers kunnen ontslaan. De trainer is altijd de zondebok. De huidige resultaten zijn dramatisch en we lopen gevaar. We moeten dit heel snel omdraaien.”

“Een voetbalclub is een bedrijf en het eerste elftal het uithangbord. De coach is een werknemer die resultaat moet halen en presteert hij niet, dan moet-ie weg. Maar dat zou net zo goed kunnen gelden voor andere geledingen binnen de club”, lijkt Grenet. “Het is belangrijk dat er een langetermijnvisie is. Je hoeft niet ieder seizoen in de top drie mee te draaien, maar met een doordacht project moet je steevast bij de eerste acht kunnen eindigen. Alle clubprominenten maken overigens dezelfde observatie en we zijn heus niet allemaal gek. Er is iets mis binnen de club. We kunnen wel stof onder het tapijt blijven schuiven, maar op een gegeven moment is er geen ruimte meer onder het tapijt en begin je het probleem te zien.”

Luuk de Jong

Gourvennec, oud-middenvelder van onder meer Stade Rennes en Olympique Marseille, begon zijn trainerscarrière in mei 2010 bij Guingamp. Hij won met die club de Coupe de France en tekende in mei 2016 bij Bordeaux. “Hij leek het perfecte profiel te hebben om de club nieuw leven in te blazen”, schreef 20Minutes na het vertrek van de oefenmeester. “Jong, dynamisch, kalm, beschikbaar, amicaal en bovenal competent.” Gourvennec deed het in zijn eerste seizoen ook niet onaardig: Bordeaux eindigde op de zesde plaats, bereikte de halve finale van de Coupe de la Ligue en strandde in de Coupe de France in de kwartfinale. De directie sprak in mei het vertrouwen uit in Gourvennec en verlengde zijn contract tot medio 2020. Ook de assistenten Éric Blahic, Kévin Plantet en Éric Bédouet tekenden bij.

De Breton mocht zich bovendien nadrukkelijker bemoeien met het transferbeleid; zo blokkeerde hij de komst van Luuk de Jong omdat hij op het laatste moment de voorkeur gaf aan Nicolas de Préville, die voor tien miljoen euro inclusief variabelen werd overgenomen van Lille. De zesvoudig kampioen van Frankrijk hoopte te concurreren met Olympique Lyon, Marseille en AS Monaco en de resultaten stemden aanvankelijk ook tot tevredenheid. Hoewel Bordeaux in de Europa League-voorronde werd uitgeschakeld door Videoton, bleef men in competitieverband in de eerste zeven speelronden ongeslagen en stond men derde. Het verval zette zich echter in na de 6-2 nederlaag tegen Paris Saint-Germain van eind september. Sindsdien wonnen de Zuidwest-Fransen nog maar twee keer, van Saint-Étienne en Troyes.

Michel Preud'homme wordt waarschijnlijk de nieuwe trainer van Bordeaux.

Le Haillan

“In topsport is een korrel zand in de machine soms genoeg om alles af te breken”, legt oud-verdediger Grenet uit. Na de 0-2 verliespartij van dinsdag tegen Caen is Bordeaux terug te vinden op de dertiende plaats en bedraagt het verschil met de clubs in de degradatiezone twee punten. Een deel van de fans zal niet rouwig zijn om het vertrek van Gourvennec. Toen Bordeaux op 7 januari uit de Coupe de France werd geknikkerd door vijfdeklasser Granville, kwamen er dertig supporters verhaal halen op trainingscomplex Le Haillan, tien kilometer buiten de stad. Younousse Sankharé, Malcom en Benoit Costil werden uitgescholden en toen Gourvennec zich op het trainingsveld meldde, werd het protest alleen maar luider. “Pak je koffers, we willen je niet meer! Pak je premie en rot op!”, werd er geroepen.

Middenvelder Sankharé deed een poging het gesprek aan te gaan (“Ik wil over voetbal praten, geen beledigingen graag”) en de directie belde de politie om de orde hersteld te krijgen. “We zijn niet verrast, want dit gedrag kennen we van de afgelopen weken rondom het trainingsveld en op social media”, reageerde preses Martin. “Het is dus niet nieuw, maar wel triest. Ik hoop dat het niet misgaat, want in dat geval zijn er helemáál geen winnaars. Iedereen is bekend met de situatie waarin we zitten en we doen er alles aan om het te veranderen. Of ik van mening ben veranderd over Gourvennec? Nee, we blijven onze koers gewoon volgen. Het is zaak om zo snel mogelijk weer het zoet van de overwinning te smaken.”

Dat lukte, want Bordeaux boekte op 13 januari een 0-1 overwinning op Troyes. Die zege heeft Gourvennec echter niet kunnen helpen, want donderdag kreeg hij van eigenaar Nicolas de Tavernost te horen dat hij moest vertrekken. Bordeaux gaat waarschijnlijk in zee met Michel Preud’homme, al kunnen zijn gevraagde maandsalaris van 250.000 euro en zijn eis om twee assistenten nog twee struikelblokken vormen. Gourvennec verdiende overigens 140.000 euro de maand. Ook de namen van Élie Baup en Didier Tholot worden genoemd, maar Preud’homme is de topfavoriet voor clubbaas De Tavernost. De 58-jarige Belg vertrok na het vorige seizoen bij Club Brugge en was eerder werkzaam bij onder meer FC Twente, AA Gent en Standard Luik. Als Preud’homme tekent, dan staat hij voor een flink aantal uitdagingen.

El Girondins abre un expediente disciplinario a Malcom, Otavio y Cafú tras la subida de este vídeo a la salida de estadio. El equipo perdió 0-2 vs Caen y no están para tonterías. pic.twitter.com/1kBWZLqt03 — Guillermo Bullón (@GuillermoBullon) 17 januari 2018

Malcom

Niet alleen moet de oud-doelman de vereniging behoeden voor degradatie, ook zal hij dat moeten doen zonder Jérémy Toulalan. De aanvoerder verklaarde zich donderdag solidair aan Gourvennec en liet zijn aflopende contract ontbinden. Ook Sankharé is volgens RTL van plan om op te stappen en verder is het nog maar de vraag of Malcom blijft. De twintigjarige rechtsbuiten is een van de weinigen die zich dit seizoen aan de malaise onttrekt; hij was in negentien Ligue 1-wedstrijden goed voor zeven doelpunten en vijf assists en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Arsenal. Arsène Wenger heeft laten weten dat hij niet meer op de komst van de Braziliaan rekent, maar de transferperiode is nog even geopend.

Een andere taak voor Preud’homme zal zijn om Malcom buiten het veld in het gareel te houden. Het talent dook een paar uur na de nederlaag tegen Caen samen met aanvaller Jonathan Cafú en controleur Otávio op in een video op Instagram, waarop zij grapjes maakten en breeduit glimlachten. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de fans, die de nederlaag nog niet eens hadden verwerkt. De directie sprak van ‘een gebrek aan volwassenheid, solidariteit en respect voor de instelling’ en liet woensdag al weten dat men met het trio in gesprek wilde gaan. Malcom bood niet veel later zijn excuses aan: “Mijn verontschuldigingen aan degenen die zich beledigd voelden.” De video van de Brazilianen was volgens hen bedoeld voor hun geliefden, om te laten zien wat voor winters weer het in Bordeaux was.

“Daarom waren we aan het lachen. We begrijpen echter de commotie en hebben de video meteen verwijderd. We hebben niet de intentie om de club en de fans in diskrediet te brengen. Het was slechts een bericht voor onze familie en vrienden in Brazilië”, sprak Malcom, die eerder ook al eens op de vingers was getikt omdat hij na de smadelijke nederlaag tegen PSG nog op het veld een selfie maakte met Neymar. In de strijd tegen degradatie lijkt Girondins Bordeaux hoe dan ook niet zonder de bevliegingen van Malcom te kunnen en wellicht dat de smaakmaker komende zaterdag weer belangrijk kan zijn, als Bordeaux op bezoek gaat bij Nantes. Conditietrainer Eric Bedouet zal de honneurs waarnemen en wordt naar alle waarschijnlijkheid na het weekeinde opgevolgd door Michel Preud’homme.