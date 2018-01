Sean Dyche: ‘Ik eet geen wormen en dat heb ik ook nog nooit gedaan’

De Engelse media zijn deze week in de ban van een bizarre claim van oud-voetballer Sören Andersen. De Deen speelde in het seizoen 1998/99 bij Bristol City samen met huidig Burnley-trainer Sean Dyche, die bekendstaat om zijn zware stem. Volgens Andersen heeft Dyche die stem te danken aan het feit dat hij regenwormen eet. Dyche lacht erom, maar ontkent het.

"Hij had toen al precies dezelfde stem", memoreerde Andersen eerder deze week bij de Deense podcast Fodboldministeriet. "Misschien komt het omdat hij regenwormen at. Dat deed hij altijd tijdens de trainingen. Echt waar. Het was verschrikkelijk. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. ‘Kijk nou, daar is een regenworm', zei hij dan. En dan at hij hem op. Het was ranzig en vreemd. Hij was een goede speler en ik ging graag met hem om, maar dat was heel vreemd."

Rond het trainingsveld leefden veel wormen, wist Andersen nog. Spelers klaagden daar vaak over. "Misschien was het dus een soort provocatie. Misschien wilde hij aantonen dat wij ons er niet zo druk om moesten maken, door er zelf een of twee op te eten. Laat ik het zo zeggen: ik zou geen broodtrommel met hem willen delen", concludeerde de voormalig international van Denemarken. Donderdag werd Dyche tijdens de wekelijkse persconferentie gevraagd naar die opmerkingen.

"Ja, ik rook ook met een uitlaatpijp en ik eet gravel als ontbijt. Die drie dingen samen houden mijn stem zoals die is", zei hij lachend. "Ik eet geen regenwormen en dat heb ik ook nog nooit gedaan. Het is meer een grap. Ik heb het hier weleens gedaan en bij Watford ook: je hebt dan zo'n lekkere, sappige regenworm uit je mond hangen. Hij beweegt een beetje. Je doet alsof je hem kauwt en spuugt hem dan uit. Sören vatte het misschien iets te serieus op. Het is een goede jongen."