AZ beloont ‘vervanger van Ron Vlaar’ met nieuw contract tot 2021

Pantelis Hatzidiakos en AZ zijn het eens geworden over een nieuw contract. De Griekse verdediger zette donderdag op zijn 21ste verjaardag zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2021, zo maakt de club uit Alkmaar bekend op de clubwebsite. De vorige verbintenis van de talentvolle verdediger liep af in de zomer van 2020.

Hatzidiakos ruilde in 2011 de jeugdopleiding van Panathinaikos in voor die van AZ en maakte in 2015. zijn debuut in de hoofdmacht. Dit seizoen is hij uitgegroeid tot een vaste basisspeler in de ploeg van trainer John van den Brom. “Ik vind het mooi dat de club dit vertrouwen in mij toont”, zegt Hatzidiakos op de clubwebsite. “Ik ga door met hard werken en hoop mooie dingen te bereiken met AZ.”

“Pantelis doet het goed sinds hij als vervanger van Ron Vlaar in het elftal is gekomen. We zijn dan ook blij dat hij nu nog voor drieënhalf jaar bij ons onder contract staat”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Pantelis laat zien dat hij een van de vele talenten uit onze opleiding is die het niveau aankan.”