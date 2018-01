‘Man United troeft Engelse concurrenten af in strijd om doelwit van 40 miljoen’

Jean Michaël Seri werd afgelopen zomer hevig gelinkt aan een transfer naar zowel Barcelona als Paris Saint-Germain, maar de middenvelder speelt tegenwoordig nog altijd in het shirt van OGC Nice. Naar verluidt aast momenteel echter ook de Engelse top naar de diensten van Seri, waarbij Manchester United favoriet zou zijn om hem in te lijven.

Manchester United, Liverpool. Chelsea en Manchester City zien in de international van Ivoorkust een welkome versterking voor op het middenveld, zo schrijven verschillende media in Engeland, waaronder the Guardian. Bronnen rondom Seri stellen dat de voetballer niet geïnteresseerd is in een overstap naar Paris Saint-Germain en vooral verlangt naar een stap van de Ligue 1 naar de Premier League.

De 26-jarige Seri, die naar verluidt een ontsnappingsclausule van tussen de 40 en 45 miljoen heeft, stond eerder ook in de belangstelling van Everton, maar the Toffees willen niet zo diep in de buidel tasten. De middenvelder, die tot medio 2019 onder contract bij les Aiglons, is voor de Engelse grootmachten vooral een optie voor in de zomer, en niet zozeer in deze transferwindow.