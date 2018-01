36-voudig international solidair aan ontslagen trainer; contract ontbonden

Girondins Bordeaux heeft Jocelyn Gourvennec de laan uitgestuurd, zo meldt de Franse club donderdag via de officiële kanalen. De thuisnederlaag tegen Caen (0-2) was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Bordeaux maakt ook bekend dat Jérémy Toulalan de club heeft verlaten.

De Franse club staat momenteel dertiende in de Ligue 1 met 23 punten en staat niet ver boven de degradatiezone. Door de slechte prestaties is Gourvennec dus ontslagen, maar Toulalan is niet blij met de handelswijze van de club. De 36-voudig international van Frankrijk heeft aangegeven dat hij niet verder wil voetballen voor Bordeaux, zo geeft de club in een statement aan.

De 34-jarige Toulalan, die nog vier maanden onder contract stond bij de Ligue 1-club, heeft zich solidair verklaard aan Gourvennec. De ex-verdediger annex middenvelder van onder meer AS Monaco, Málaga, Olympique Lyon en Nantes wordt door Bordeaux bedankt voor bewezen diensten, 'ook ten tijde van kritiek'. Naar verluidt is Michel Preud'homme, ex-trainer van FC Twente, een van de kandidaten om Gourvennec op te volgen.