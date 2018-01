Chelsea krijgt waarschuwing: ‘Hij heeft niet de mentaliteit van een topspeler’

Andy Carroll staat in de hevige belangstelling van Chelsea en de spits zou zich volgens de Engelse media geblesseerd laten voordoen bij West Ham United in afwachting van de transfer. Craig Bellamy, die Carroll kent van hun gezamenlijke tijd bij Newcastle United en Liverpool, zegt in gesprek met Sky Sports dat de aanvaller allesbehalve geschikt is om aan de slag te gaan bij the Blues.

"Ik wil niet zeggen dat hij ontspannen was toen. Hij ging naar de gym en voelde zich stijfjes. Toen had hij opeens het gevoel dat hij niet meer naar de gym wilde. Zijn zijn blessures het gevolg van het feit dat hij niet goed voor zichzelf zorgt? Ik heb het gevoel dat dat altijd het geval is bij Andy. Ik heb gewoon niet het gevoel dat hij de mentaliteit of drive heeft om een topper te zijn of worden."

"Om dus te spelen bij Chelsea. Of bij Liverpool voor meer dan een jaar. En dat is wat ik altijd heb gevoeld over Andy. Ik was verrast dat hij gelinkt werd aan Chelsea. Zijn kracht zijn de luchtduels. Hij is heel moeilijk om te verdedigen. Maar in het algemeen leest hij ook het spelletje niet goed. Ik geloof niet dat hij hard genoeg werkte gedurende de week om de topspeler te worden die hij wilde zijn."

"Dat heb ik nog nooit gezien. Kijk bijvoorbeeld naar Jordan Henderson. Hij ging ook door een moeilijke periode, maar hij trainde zich helemaal suf. Hij werd steeds beter en bleef maar naar de gym gaan. Hij werkte. En ik weet nog dat ik tegen hem zei: 'Jij wordt een topspeler. Ik weet het gewoon, door je instelling en de kwaliteiten die je hebt.' Dit gevoel had ik nooit bij Andy", besluit de oud-spits.