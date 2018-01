Veltman: ‘Voor ons maakt het niet zoveel uit of hij meedoet of niet’

Ajax hervat de competitie aanstaande zondag met de kraker tegen Feyenoord. In de Johan Cruijff ArenA lijkt Klaas-Jan Huntelaar door een blessure van Kasper Dolberg zeker van een basisplaats. Bij Feyenoord wacht men op de komst van Robin van Persie, die al akkoord is met de regerend landskampioen, maar nog tot een akkoord moet komen met Fenerbahçe over de afwikkeling van zijn contract. Joël Veltman is van mening dat het goed voor de competitei is dat spitsen als Huntelaar en Van Persie terugkeren in de Eredivisie.

“Hij is voor hun natuurlijk de verloren zoon, dus voor Feyenoord is het mooi”, reageert Veltman in gesprek met Metro op de aanstaande rentree van Van Persie. “Maar voor ons maakt het niet zoveel uit of hij meedoet of niet. Voor het Nederlandse voetbal vind ik het wel top dat jongens als Huntelaar en Van Persie terugkeren naar de Eredivisie. Er is veel kritiek op de Nederlandse competitie, dan is het heel goed als zulke grote spelers terugkomen. Jonge jongens kijken tegen ze op en kunnen heel veel van ze leren.”

De kans dat Van Persie zondag bij de wedstrijdselectie zit nu hij nog altijd niet is gepresenteerd door Feyenoord, is klein. Wel of geen Van Persie, het maakt Veltman niet veel uit. “Voor mij zou het niet extra spannend zijn om tegen hem te spelen. Ik heb bij Oranje met hem hem gespeeld en met Ajax tegen hem gespeeld toen hij bij Fenerbahçe zat. Toch denk ik dat zijn komst voor Feyenoord heel kan belangrijk zijn, hij kan ze het geloof in eigen kunnen teruggeven.”