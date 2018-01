Aanwinst start niet tegen ‘bekende’ Utrecht: ‘Elke trainer heeft eigen ideeën’

De transfer van Oussama Idrissi van FC Groningen naar AZ werd na lang onderhandelingen deze week eindelijk beklonken. John van den Brom, trainer van de Alkmaarders, is blij met de komst van de aanvaller, zo legt hij uit op de clubsite: "Na het verhuren van Dabney dos Santos en Fred Friday kunnen we deze aanvallende versterking van onze selectie toejuichen."

"We hebben hem niet voor niets gehaald. Oussama is op meerdere posities inzetbaar. Hij is fit, omdat hij de afgelopen weken gewoon met FC Groningen heeft getraind", vervolgt Van den Brom, die aangeeft dat Idrissi vrijdag tegen FC Utrecht nog niet in de basis speelt. "Jeremy Helmer gaat morgen spelen. We zijn tevreden over de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij vult het wat anders in dan Joris van Overeem heeft gedaan."

Van den Brom zegt dat de manier van spelen van tegenstander Utrecht wel bekend is bij AZ: "Ze hebben sinds de winterstop een nieuwe trainer (Jean-Paul de Jong, red.), maar qua spelers is er niet veel veranderd. We hebben ook de wedstrijd die ze tijdens het trainingskamp in Spanje tegen Anderlecht speelden bekeken. Daar zagen we veel terug van hoe FC Utrecht altijd speelt. Maar elke nieuwe trainer heeft zijn eigen opvattingen en ideeën. Dat zal duidelijk moeten worden."