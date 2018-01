‘Dat moet er hoe dan ook uit, zeker tegen een club als PSV’

Heracles Almelo hervat zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen PSV. Trainer John Stegeman ziet mogelijkheden tegen de koploper van de Eredivisie en spreekt van een mooie uitdaging. Stegeman constateert echter wel dat PSV erg volwassen is, waarbij de Eindhovenaren heel gegroepeerd spelen: "Ze weten wanneer een tegenstander toeslaat."

"Er zit veel gogme in die ploeg én ze hebben de nodige ervaring. Fouten worden snel afgestraft. Tegelijkertijd kunnen wij de punten goed gebruiken. We moeten zondag met een goed antwoord komen", aldus Stegeman in gesprek met Voetbal International. De trainer hield zich op het trainingskamp in Spanje vooral bezig met de defensie van Heracles.

"We hebben in de eerste seizoenshelft te veel doelpunten tegen gekregen. Dat ging vaak veel te gemakkelijk. Dat moet er hoe dan ook uit. Zeker tegen een club als PSV", aldus Stegeman, die nog niet weet of hij na komende zomer nog steeds werkzaam is bij Heracles, aangezien zijn contract afloopt. "Wat ik wil? Dat bespreek ik liever eerst met de club. Daar zullen we het ergens de komende periode vast over hebben."