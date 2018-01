‘AZ stalt derde aanvaller in Rotterdam na komst van Idrissi’

Levi Garcia maakt het seizoen af bij Excelsior. De aanvaller wordt door AZ op huurbasis gestald bij de club uit Rotterdam. Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdag. Garcia is na Fred Friday en Dabney Dos Santos (beiden naar Sparta) de derde aanvaller die de Alkmaarders deze transferperiode verhuren.

Garcia hoefde dit seizoen onder trainer John van den Brom niet op veel speeltijd te rekenen in het eerste elftal. De twintigjarige aanvaller uit Trinidad & Tobago kwam in de Eredivisie niet verder dan 64 speelmimunten. Hij moest het in de eerste seizoenshelft voornamelijk hebben van wedstrijden bij Jong AZ in de Jupiler League. Door het aantrekken van Oussama Idrissi, zijn de kansen op speelminuten nog verder geslonken. Idrissi komt over van FC Groningen en werd woensdag gepresenteerd.

Garcia kwam in 2015 terecht bij AZ en kwam vorig seizoen nog regelmatig in actie. Dit seizoen is dat dus anders en hoopt hij bij Excelsior op een basisplaats. In Kralingen moet Garcia met Excelsior gaan strijden tegen degradatie. Met 21 punten staat de ploeg van Mitchell van der Gaag vooralsnog op een keurige twaalfde plaats. De voorsprong op FC Twente, de nummer vijftien, bedraagt zes punten.