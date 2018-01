‘Real en United afgetroefd; toptalent voor recordbedrag naar Bundesliga'

RB Leizpg troeft de Europese top af en heeft Umaro Embaló binnen gehengeld, zo verzekeren A Bola en enkele Duitse media, waaronder BILD. De zestienjarige aanvaller uit Guinee-Bissau, die zich in 2014 had aangesloten bij Benfica, stond ook in de belangstelling van onder meer Manchester United en Real Madrid, maar verkast nu naar verluidt naar de Bundesliga-club.

Eind vorig jaar kwamen verhalen in het nieuws dat Benfica reeds een akkoord had met United over de overgang van het wonderkind. José Mourinho en zaakwaarnemer Jorge Mendees hadden de talentvolle buitenspeler naar verluidt overtuigd, maar een overstap naar Old Trafford is er niet van gekomen. Nu lijkt RB Leipzig toe te happen. De Duitse club betaalt volgens A Bola twintig miljoen euro, terwijl Duitse media spreken over achttien miljoen euro.

Embalo wordt hoe dan ook de duurste zestienjarige die van club verandert, mocht het gerucht kloppen. Ralf Rangnick, technisch directeur van RB Leipzig, en de clubleiding van Benfica vlogen deze week op en neer tussen Portugal en Duitsland om de deal te beklinken. Naar verluidt moet alleen de medische keuring nog worden afgerond en de handtekening van de Portugees jeugdinternational worden gezet.