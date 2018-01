‘Ik denk dat Huntelaar dat wel kan, hij scoort altijd tegen Feyenoord’

Door de voetblessure van Kasper Dolberg start Klaas-Jan Huntelaar zeer waarschijnlijk zondag in de basis bij Ajax tegen Feyenoord. Oud-spits Ruud Geels is blij met de 34-jarige aanvaller in de punt van de aanval. Hij verwacht dat Huntelaar beslissend kan zijn in het duel met de Rotterdammers.

Huntelaar is volgens Geels eenzelfde soorts spits als hij vroeger was. Scoren stond bij hem centraal, net zoals dat bij de huidige Ajax-spits het geval is. “Als dat niet lukte, baalde ik ontzettend. Zelfs toen we tegen Feyenoord met 5-0 voor stonden, wilde ik vaker scoren. Dat zit gewoon in mijn bloed”, aldus Geels op de clubwebsite. “Huntelaar is ook altijd op jacht naar doelpunten.”

Afgelopen zomer keerde Huntelaar terug bij Ajax, waar hij de tweede spits achter Dolberg werd. “Ik vind het fijn dat Huntelaar weer terug is. Hij is weliswaar 34 jaar, maar dat zegt niks op dit moment. Dolberg is geblesseerd, dus Klaas-Jan zal er moeten staan. Ik denk dat hij dat wel kan, hij scoort namelijk altijd tegen Feyenoord.'' In acht wedstrijden tegen Feyenoord was Huntelaar al negen keer trefzeker.

Geels verwacht dat Ajax zondag de drie punten in eigen huis houdt. Hij is zeer te spreken over de kwaliteit in de selectie van trainer Erik ten Hag. “Met spelers zoals Frenkie (de Jong, red.) en Lasse (Schöne, red.) op het middenveld komt het helemaal goed. Ook David Neres en Justin Kluivert hebben hun kwaliteiten getoond. Al met al ben ik zeer positief.”