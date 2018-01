eDivisie: Suárez maakt hattrick in Klassieker, PSV drijft Heracles tot wanhoop

De meest aantrekkelijke wedstrijd van de tweede speelronde in de tweede seizoenshelft van de eDivisie is in het voordeel van Ajax geëindigd. Luis Suárez had met een hattrick een groot aandeel in de zege op Feyenoord. Winterkampioen Ali Riza Aygün won opnieuw met PSV, Roda JC Kerkrade - FC Twente eindigde in een doelpuntenfestijn en NAC Breda won eindelijk de allereerste wedstrijd.

Heracles Almelo - PSV 1-2

Ali Riza Aygün, eSporter van PSV, boekte een knappe overwinning op de goed spelende Bryan Hessing. Er had voor de eSporter van Heracles echter meer ingezeten, gezien de grote kans aan het einde van de wedstrijd. Hessink baalde en liet dat nadrukkelijk blijken.

Emre Benli in opperste concentratie

Roda JC Kerkrade - FC Twente 4-4

Aan doelpunten geen gebrek, in de ontmoeting tussen Tom Heijnen en Emre Benli. De treffers werden evenredig verdeeld, vier vóór en vier ná rust, en zorgden voor de nodige spanning. Zo veerde Heijnen op na de ongelukkige 3-4 en sprak hij de nu al legendarische woorden what the f... uit.

Willem II - FC Groningen 0-5

Nick den Hamer liet collega Daniel Kuipers alle hoeken van het veld zien en boekte zijn eerste zege als eSporter van FC Groningen. De noorderlingen legden in de eerste helft de basis en gingen na rust vrolijk door met scoren, met onder meer twee goals van Ruud Gullit.

Sparta Rotterdam - Excelsior 5-3

Frank van der Slot en Levy Frederique maakten van de Rotterdamse derby een heus doelpuntenfestijn. Laatstgenoemde zette Excelsior tot tweemaal op voorsprong, met de 1-2 en de 2-3, maar Sparta trok dankzij onder meer Romain Alessandrini tóch aan het langste eind.

Paskie Rokus vs. Niels Krist

Vitesse - sc Heerenveen 2-1

Een heerlijk schot van Luka Modric bracht het Vitesse van Paskie Rokus aan de leiding. Niel Krist kwam met Heerenveen op gelijke hoogte, via Karim Benzema, maar in de tweede helft trokken de Arnhemmers alsnog aan het langste eind.

ADO Den Haag - VVV-Venlo 3-2

Het Haags Kwartier werd Nick Cooiman fataal. De eSporter van VVV nam tweemaal de leiding, 0-1 en 1-2, maar in de laatste vijftien minuten greep Mitchel Denkers via Sadio Mané en Gareth Bale de volle buit.

Aristote Ndunu van AZ wordt aan de tand gevoeld

FC Utrecht - AZ 0-3

Danny Hazebroek en Aristote Ndunu hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, zónder goals, maar na rust nam de eSporter van AZ afstand. Heerlijke aanvallen over diverse schijven resulteerden in doelpunten van Ruud Gullit, Heung-min Son en Cristiano Ronaldo.

Ajax - Feyenoord 3-2

Dani Hagebeuk was tijdens én na afloop van de Klassieker uitzinnig van vreugde. De eSporter van Ajax ging dankzij een hattrick van Luis Suárez riant aan de leiding, maar Jaey Daalhuisen kwam via Romain Alessandrini en Cristiano Ronaldo echter goed terug. Tot meer was Feyenoord niet in staat.

PEC Zwolle - NAC Breda 1-3

De kop is eraf voor Menno Bouhuijzen: hij heeft eindelijk zijn eerste overwinning als eSporter van NAC te pakken. Het PEC van Stefan Vellinga nam aanvankelijk de leiding via Cristiano Ronaldo, maar daarna stonden Wissam Ben Yedder en Thierry Ambrose in de schijnwerpers.

