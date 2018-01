‘Het zwaarste moment vond ik de thuiswedstrijd tegen Ajax, met zulke cijfers’

Nicolai Jörgensen geldt onder Giovanni van Bronckhorst als een van de belangrijkste spelers en de Deen hoeft daarom ook niet zo nodig weg bij Feyenoord. De spits zegt in gesprek met ELF Voetbal dat hij het geen straf zou vinden om de rest van zijn carrière actief te zijn in De Kuip: "Ik was ook niet bezig met een vertrek."

"Ik ben ook nooit dicht bij een transfer geweest afgelopen zomer", zegt de aanvalsleider, die een vertrek echter ook niet uitsluit: "Aan de andere kant snapt iedereen in de voetbalwereld hoe het werkt. Als Feyenoord een bod krijgt en daarvan vijf nieuwe spelers kan kopen, dan zijn ze gek als ze geen zaken doen. De club heeft mij geholpen door mij te halen en ik kan zo in de toekomst in financieel opzicht iets terugdoen. Natuurlijk ben ik ambitieus en benieuwd waar mijn plafond ligt."

Feyenoord moest afgelopen zomer van veel basiskrachten afscheid nemen. Tegelijkertijd mochten de Rotterdammers veel nieuwe gezichten verwelkomen. Jörgensen zegt dat het in het begin wennen was. "We hadden tijd nodig om aan elkaar te wennen en ingespeeld te raken. Natuurlijk hoop je weer mee te doen om de landstitel, maar iedereen wist ook dat wij nu de prooi zijn geworden. Iedereen wil nu van ons winnen, de kampioen."

Jörgensen zegt dat Feyenoord nu wil jagen op PSV en Ajax. "Het zwaarste moment vond ik de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-4, red.). Die wedstrijd mag je niet op zo’n manier verliezen, met zulke cijfers. De laatste weken voor de winterstop merkten we dat er meer lijn in het spel kwam en we kregen meer zelfvertrouwen. We hopen de stijgende lijn in de tweede seizoenshelft door te zetten en weer bovenin mee te draaien."