‘Hij is een aankoop die helemaal past in het denken van Overmars’

Ajax kondigde eind vorig jaar een koerswijziging aan en Edwin van der Sar deed een stap terug als voorzitter van het Technisch Hart. Marc Overmars, directeur spelersbeleid, nam het stokje als voorzitter over van de algemeen directeur. Sindsdien merkt Arnold Bruggink dat Overmars meer macht heeft gekregen bij de nummer twee van de Eredivisie.

Bruggink ziet aan de komst van Erik ten Hag en een aantal aankopen dat Overmars meer zeggenschap heeft dan voorheen. “Ten Hag, die hij nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Go Ahead Eagles, is zíjn keuze”, schrijft de oud-PSV’er. “Nicolás Tagliafico is ook een aankoop die helemaal past in het denken van Overmars: 25 jaar, tweehonderd wedstrijden in de benen, een speler die er direct kan staan.”

Vorig jaar had Ajax interesse in Leon Bailey, toen nog speler van Racing Genk. “Ik ben er ook van overtuigd dat Overmars in de huidige constructie wél in staat zou zijn geweest de komst van Leon Bailey er door te drukken.” De twintigjarige buitenspeler vertrok in de winterse transferperiode van vorig jaar voor 13,5 miljoen euro naar Bayer Leverkusen. “Daar is hij inmiddels een van de grootste revelaties van de Bundesliga.” Diverse clubs uit de top van de Premier League hebben de Jamaicaan naar verluidt in het vizier.

Van der Sar gaf reeds aan dat Ajax de selectie in het vervolg eerder op orde wil hebben in aanloop naar het nieuwe seizoen. Zodoende werden Perr Schuurs en Hassane Bandé al vastgelegd. “Nu hij zijn trainer en aankopen aan boord heeft, zal hij meer dan ooit worden afgerekend op de resultaten. Het is nu al duidelijk: Ajax – en dus Overmars – móét volgend seizoen kampioen worden.”