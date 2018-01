Jans: ‘Hij wil naar het WK, hij speelt hier en hij wordt vader in maart’

Mimoun Mahi staat open voor een vertrek bij FC Groningen, maar is nog altijd niet vertrokken uit het Noordlease Stadion. De club zelf staat eveneens welwillend tegenover een transfer van de aanvaller en zal meewerken wanneer het juiste bedrag op tafel wordt gelegd. Technisch manager Ron Jans bevestigt tegenover FOX Sports dat het rustig is rondom Mahi.

"Mimoun Mahi stond eigenlijk al een poosje op de nominatie om te vertrekken, maar die is er nog steeds", aldus Jans, die niet uitsluit dat Mahi het seizoen afmaakt in Groningen. "Je kunt hem het beste zelf vragen. Hij wil naar het WK, hij speelt hier en hij wordt vader in maart. Ik heb het gevoel dat Mimoun met overtuiging blijft - als hij zou blijven. Dan kunnen we nog heel veel plezier aan hem beleven."

Toch houdt Jans er rekening mee dat Mahi in februari geen speler meer is van FC Groningen. "Voor 1 februari kan het best zijn dat iemand zegt: ‘hé, die Mahi is te koop’. Als er heel hoge bedragen komen, dan kan dat ook gebeuren”, besluit Jans over Mahi, die eerder tegenover RTV Noord aangaf het geen straf te vinden om te blijven. “Als de juiste club komt, die me op de juiste manier wil brengen sta ik er voor open. Maar ik wil niet ten koste van alles weg hier.”