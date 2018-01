Piqué verlengt met drie jaar bij Barça en krijgt hoge afkoopsom

Gerard Piqué gaat zijn contract bij Barcelona verlengen. Dat heeft de koploper van LaLiga donderdag wereldkundig gemaakt. De Spaans international zal zijn handtekening zetten onder een contract tot de zomer van 2022. De vorige verbintenis van de Spaans international liep af in 2019. De nieuwe afkoopsom van de verdediger is bepaald op vijfhonderd miljoen euro.

Barcelona laat op de clubwebsite weten dat Piqué op korte termijn zijn handtekening zet onder een contract dat hem de komende vier jaar in het Camp Nou houdt. De vaste basiskracht kwam in 1997 op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van de Catalanen terecht en vertrok in 2004 naar Manchester United. In de zomer van 2008 werd hij door Josep Guardiola terug naar Barcelona gehaald en vierde grote successen.

Hij won onder meer drie keer de Champions League, zes keer de Spaanse landstitel en vijf keer de Copa del Rey. Tot dusver kwam hij tot 422 officiële wedstrijden in alle competities en daarin was hij 37 keer trefzeker. Lionel Messi en Andrés Iniesta verlengden onlangs ook hun contract bij Barcelona. Messi staat nu tot medio 2021 onder contract, terwijl Iniesta een verbintenis voor het leven afsloot bij de Spaanse grootmacht.