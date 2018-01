‘Ambitieuze’ Onana: ‘Heeft Overmars dat gezegd? Een goed teken toch?’

André Onana is ook dit seizoen een belangrijke kracht voor Ajax. De doelman uit Kameroen wist zich vorig seizoen onder Peter Bosz te onderscheiden door katachtige reflexen en mede door het goede presteren van de sluitpost wisten de Amsterdammers de finale van de Europa League te halen. Onana: "De trainer zei: 'André, er gaat niemand weg. We willen de ploeg bij elkaar houden en mogelijk zelfs verbeteren.'"

"Dat klonk mij als muziek in de oren. Zowel binnen als buiten het veld stak de ploeg goed in elkaar", zegt Onana in gesprek met ELF Voetbal. Dat Bosz uiteindelijk zou vertrekken naar Borussia Dortmund, begrijpt Onana wel. Ook Davy Klaassen verliet Ajax. "Hij zou sowieso weggaan, dat wisten we allemaal. Het vertrek van Davinson (Sánchez, red) naar Spurs kon ik ook wel begrijpen, maar ik mis hem nog steeds. He was my brother."

Onana wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer, maar directeur spelerszaken Marc Overmars gaf al aan dat Ajax tot de zomer niet wil meewerken aan een vertrek van de keeper. "Heeft hij dat gezegd? Een goed teken toch? Dan vindt hij mij in ieder geval een belangrijke speler. Ik denk dat de zaken vrij duidelijk zijn. Ik heb een contract tot 2021. Ik weet niet wat ik er meer over kan zeggen."

De sluitpost zegt veel ambitie te hebben: "De absolute top halen bijvoorbeeld. Voorlopig liggen mijn ambities hier in Amsterdam. Ik wil de beste keeper van Nederland worden, met Ajax de Champions League bereiken en kampioen worden. Ik hoorde dat we in een van de laatste speelronden uit tegen PSV moeten spelen. In Eindhoven kampioen worden, dat lijkt me wel wat."