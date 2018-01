Bayern moet snel handelen voor gewilde Robben: ‘Er zijn enkele aanvragen’

Arjen Robben heeft nog altijd niet bijgetekend bij Bayern München. De Nederlander heeft het al bijna tien jaar erg naar zijn zin bij der Rekordmeister, maar de routinier erkent dat het einde van zijn tijd bij de Duitse topclub nadert. In gesprek met Kicker zegt Robben, die tot komende zomer vastligt in Beieren, dat hij nog steeds relaxed is over een contractverlenging.

"Er is nog geen gesprek geweest met de clubleiding tot nu toe, maar ik sta er relaxed in", aldus de voormalig Oranje-international. De 33-jarige aanvaller geeft aan in principe wel te willen blijven in München: "Het belangrijkste is om fit te blijven, me te concentreren op het sportieve en dat ik aan mijn wedstrijden kom", aldus Robben, die aangeeft goed in zijn vel te zitten.

Vader Hans Robben hoopt dat Bayern zich snel meldt voor een nieuwe verbintenis: "We wachten rustig op het moment dat de clubleiding naar ons toekomt, er is geen deadline. Maar wij verlangen wel op een gegeven moment duidelijkheid over de nabije toekomst", aldus de vader annex zaakwaarnemer van de aanvaller, die aangeeft dat zijn zoon gewild is. "Er zijn ook enkele aanvragen voor Arjen."