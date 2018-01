Dankbare Messi brengt ode: ‘Voetbal zal je glimlach nooit vergeten’

Woensdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Ronaldinho officieel een punt achter zijn imposante carrière heeft gezet. De 37-jarige Braziliaan imponeerde in Europa voor Paris Saint-Germain, AC Milan en Barcelona. Bij laatstgenoemde club heeft Ronaldinho een onuitwisbare indruk achtergelaten op Lionel Messi, zo geeft de Argentijn in een bericht op Instagram aan.

"Zoals ik altijd heb gezegd, heb ik met jou aan mijn zijde veel geleerd", aldus de dertigjarige sterspeler van Barcelona, die onder Frank Rijkaard zijn eerste stappen in de hoofdmacht van de Catalaanse topclub maakte en ploeggenoot werd van Ronaldinho. "Ik zal altijd dankbaar zijn voor hoe makkelijk je het voor mij hebt gemaakt toen ik voor het eerst aansloot bij het eerste."

"Ik had het geluk om veel momenten met jou te delen. Dat was geweldig omdat, naast het feit dat je een fenomeen met de bal bent, je ook nog een fantastisch persoon bent. En dat is het belangrijkste. Ook al heb je besloten het spelletje vaarwel te zeggen, zal voetbal nooit je glimlach vergeten. Het gaat je goed, Ronnie", aldus Messi over de voormalig Ballon d'Or-winnaar.

In het Camp Nou beleefde Ronaldinho de succesvolste periode uit zijn carrière. Zijn grootste triomf beleefde hij in het seizoen 2005/06, toen hij met de Spaanse grootmacht beslag wist te leggen op de Champions League. De Braziliaan speelde uiteindelijk 198 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 91 doelpunten en 52 assists