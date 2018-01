‘Amsterdamse bluf in een Ajax-shirt, ik schoot er zelfs van in de lach’

Komende zondag staat De Klassieker op het programma en veel fans van Feyenoord zien in de confrontatie met Ajax de ideale gelegenheid om een stap te maken naar een goede eindklassering. Oud-Feyenoorder Sjaak Troost kijkt uit naar de clash tussen de twee aartsrivalen, maar zegt dat in het verleden de spelers onderling goed met elkaar omgingen.

Troost, die binnenkort wordt toegevoegd aan de raad van commissarissen van de Rotterdamse club, kon in zijn tijd bij het Nederlands elftal wel lachen met de Ajacieden. "Geweldige jongens, dat meen ik echt", zegt de oud-voetballer in gesprek met De Telegraaf. Troost verbaasde zich echter altijd over de mediaoptredens van de spelers van Ajax: "Dan waren het zulke, ongelooflijk zelfverzekerde mannetjes."

"Amsterdamse bluf in een Ajax-shirt. Ik schoot er zelfs van in de lach. 'Joh, ik ken jou, je spoort niet dat je dit allemaal roept', dacht ik dan. Dat verandert nooit meer. Het is de cultuur van Ajax, waar ze zich de besten vinden", vervolgt Troost. "Maar intussen is wel gebleken dat we met onze opleiding, vooral door spelertjes heel vroeg goed op te leiden, ook bij Feyenoord geweldige talenten hebben geproduceerd voor het eerste elftal."